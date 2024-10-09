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Общество 9 октября 2024 07:00

В Казани собираются ввести ограничения на движение большегрузов по ряду улиц

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В Казани собираются ввести ограничения на движение большегрузов по ряду улиц
Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Власти столицы Татарстана хотят ввести ограничения на движение большегрузов с разрешенной массой свыше 5 тонн по ряду городских улиц. Проект соответствующего постановления исполкома Казани сейчас проходит антикоррупционную экспертизу.

Документ предполагает, что с 6 до 21 часа для таких грузовиков окажутся закрыты Кировская дамба, улица Несмелова, улица Большая Крыловка, улица Мулланура Вахитова, улица Чистопольская, проспект Фатыха Амирхана, отрезок от улицы Чистопольская до моста Миллениум, сам мост Миллениум, улица Вишневского, улица Нурсултана Назарбаева, улица Габдуллы Тукая, улица Бурхана Шахиди и улица Саид-Галеева.

Госавтоинспекции Казани будет рекомендовано «обеспечить контроль за соблюдением безопасности дорожного движения в период действия временного ограничения движения транспортных средств», отмечается в проекте постановления.

#ограничение движения большегрузов
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