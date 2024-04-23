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В Казани собираются проверить 7 пляжей перед открытием
В Казани собираются проверить воду 7 пляжей перед открытием купального сезона, а также почву в одном парке отдыха. Сейчас исполком в поисках подрядчика, который проведет этот анализ. На все работы выделяют 350 тыс. рублей, следует из тендера на сайте госзакупок.
Под проверку попадают пять пляжей в Кировском районе: «Озеро Глубокое», «Озеро Большое Лебяжье», «Озеро Малое Лебяжье», «Озеро Изумрудное» и «Нижнее Заречье». Также планируют проверить один пляж в Вахитовском районе города – «Локомотив», один в Советском районе – «Комсомольский», а также одно место отдыха в Ново-Савиновском районе – «Парк Победы».
Срок проведения работ – до 29 мая. Уточняется, что исполнитель должен провести проверку воды по уровням водорода, хлорида, сульфатов, нитратов, меди, цинка, железа, а также по уровню паразитов. В почве ему предстоит выявить наличие ртути, мышьяка, свинца, радиоактивности.
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