На I республиканский старостат в Казани соберутся около 1,5 тыс. старост из вузов РТ

Пресс-служба Минмолодежи РТ

Завтра в Казани, в КСК КФУ «УНИКС», состоится I республиканский старостат. На мероприятие соберутся около 1,5 тыс. старост из вузов Татарстана, где они обсудят актуальные вопросы студенчества, сообщила пресс-служба Минмолодежи РТ.

«На заседании планируется презентация актуальных возможностей для студентов, грантовых и форумных кампаний, а также основных принципов взаимодействия с администрацией вузов. Итогом проведения старостата станет создание единого сообщества старост академических групп — это станет площадкой для дальнейшего развития института старост Татарстана», — рассказали в пресс-службе.

При этом мероприятие пройдет в смешанном формате: около 1 тыс. старост подключатся к нему в режиме онлайн.

Также в социальных сетях «Лиги студентов» будет организована трансляция для всех желающих присоединиться к мероприятию. Всего участие примет 20 вузов Республики Татарстан из четырех городов — Казани, Набережных Челнов, Альметьевска и Елабуги.