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В Казани со стройфирмы приставы взыскали 4 млн рублей неоплаченных налогов
В Кировское районное отделение приставов Казани поступило производство по взысканию с местной организации 4 млн рублей налогов, сообщили в ГУФССП России по РТ.
Пристав уведомил руководителя компании о возбуждении производства и предупредил об обязательствах, однако был проигнорирован.
В итоге пристав в целях обеспечения исполнения исполнительного документа вынесла постановление о запрете на регистрационные действия всего автопарка строительной компании, арест двух большегрузов КАМАЗ.
Затем пристав направила запросы в кредитные учреждения, выявила банковские счета компании и вынесла постановление на взыскание долга со счетов. Денежные средства перечислены в налоговую инспекцию.
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