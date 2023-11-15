В Казани со стройфирмы приставы взыскали 4 млн рублей неоплаченных налогов

В Кировское районное отделение приставов Казани поступило производство по взысканию с местной организации 4 млн рублей налогов, сообщили в ГУФССП России по РТ.

Пристав уведомил руководителя компании о возбуждении производства и предупредил об обязательствах, однако был проигнорирован.

В итоге пристав в целях обеспечения исполнения исполнительного документа вынесла постановление о запрете на регистрационные действия всего автопарка строительной компании, арест двух большегрузов КАМАЗ.

Затем пристав направила запросы в кредитные учреждения, выявила банковские счета компании и вынесла постановление на взыскание долга со счетов. Денежные средства перечислены в налоговую инспекцию.