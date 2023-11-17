В Казани сняли новый выпуск патриотического проекта «Россия – страна Героев»

Местом съемок нового выпуска проекта «Россия – страна Героев» стала Казань. Выпуск посвящен одной из улиц столицы Татарстана, которая носит имя лейтенанта Алексея Козина, командовавшего взводом внутренних войск и погибшем при исполнении долга на Северном Кавказе 24 года назад, сообщили в Росгвардии.

5 сентября 1999 года танк под командованием лейтенанта Козина поддерживал действия мотострелковых подразделений в районе дагестанского населённого пункта Дучи.

Поразив несколько огневых точек противника, боевая машина получила прямое попадание кумулятивным снарядом. Офицер приказал раненым подчинённым эвакуироваться в тыл и, оставшись прикрывать их отход, погиб под плотным огнём боевиков. Благодаря подвигу командира остальному экипажу танка удалось спастись.

За проявленное мужество лейтенант Алексей Козин посмертно удостоен звания Героя России. В Казани, помимо улицы, именем офицера-танкиста названа его родная школа. Также имя Алексея Козина носит школа в Новолакском районе Дагестана, где произошёл его последний бой.