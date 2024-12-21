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Происшествия 21 декабря 2024 15:14

В Казани сняли на видео, как Hyundai влетела в Kia и перевернулась

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В Казани около авторынка со стороны улицы Маршала Чуйкова водитель за рулем автомобиля Hyundai Creta хотел объехать ДТП и врезался в Kia.

В результате столкновения легковушка Hyundai Creta перевернулась.

Как сообщили «Татар-информу» в Госавтоинспекции Казани, обошлось без пострадавших.

Обстоятельства ДТП уточняются.

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