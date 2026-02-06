В Казани сняли на фото очередного школьника-зацепера

В «Метроэлектротрансе» сообщили о новом случае зацепинга – опасного проезда снаружи трамвая – в Казани. Нарушителем оказался школьник, которого удалось сфотографировать.

В пресс‑службе предприятия отмечают, что, несмотря на регулярные предупреждения, подростки продолжают цепляться за подвижной состав, подвергая себя серьезной опасности.

«Хотим еще раз подчеркнуть: подобные "развлечения" не имеют ничего общего с безопасным досугом и могут привести к непоправимым последствиям», – заявили в компании.

Фото: t.me/metroelectrotranskzn