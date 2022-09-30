«Живая история»: в Казани сняли фильм о возрождении мечети «Кул Шариф»

Культурный центр «Аярис» в партнерстве с Музеем-заповедником «Казанский Кремль» снял документальный фильм «Кул Шариф. Возрождение». В центре сюжета – события вокруг строительства знаменитой мечети в Казанском Кремле.

Проект стал первым фильмом о знаковом объекте Татарстана, который за время своего существования стал национальным символом и попал в списки «100 лучших мечетей мира», «100 лучших религиозных объектов мира».

Президент культурного центра «Аярис» и руководитель проекта Татьяна Михайлова подчеркнула, что фильм – это живая история, рассказанная непосредственными участниками возрождения мечети.

«В фильме вы не встретите закадрового текста. Он скомпилирован из частей глубоких интервью с прямыми свидетелями события. Именно поэтому картина смотрится на одном дыхании. Мы уже успели провести около 50 показов по России, и должна заметить, залы были полны, а после каждого показа мы подолгу беседовали с заинтересованными зрителями», – рассказала Татьяна Михайлова.

Она уверена: такой интерес связан с тем, что сам фильм не имеет ни религиозный, ни политический, ни тем более формальный характер. «Скорее это культурно-просветительская лента. Благодаря этой истории люди открывают для себя ислам порой с неожиданной стороны», – добавила руководитель проекта.

Строительство «Кул Шарифа» стало особенным проектом, ведь ради него сплотился весь народ, и общественно значимое дело было выполнено «всем миром». «Над его созданием трудились люди разных вероисповеданий – это ли не символ исторической справедливости?» – отметила Михайлова.

В киноленте также раскрываются творческие решения архитектуры и внутреннего убранства храма, делающие его выдающимся образцом новой татарской архитектуры и уникальным художественным явлением.

Проект реализован при участии Президентского фонда культурных инициатив.