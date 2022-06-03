В Казани снова запустят экскурсионный трамвай «Тюбетейка»

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Казанское МУП «Метроэлектротранс» собирается вновь выпустить на улицы Казани экскурсионный трамвай «Тюбетейка».

Он будет ходить по участку бывшего трамвайного маршрута №2, который следовал от ж/д вокзала до речного порта, сообщила пресс-служба предприятия.

Отмечается, что сотрудники «Метроэлектротранса» начали подготовку с проверки рельсов и очистки стрелочных переводов. Также службы путевого хозяйства наземного транспорта устанавливают путевые тяги и собирают стыки в накладки.

Проверка контактов уже проведенва, линия восстановлена в обоих направлениях.

Экскурсионный трамвай «Тюбетейка» уже запускался в Казани к 2018 году. Тогда в столице Татарстана наблюдался наплыв туристов в связи с Чемпионатом мира по футболу.