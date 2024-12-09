В Казани снизился уровень младенческой и материнской смертности

В Казани за 11 месяцев этого снизилось количество преждевременных родов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – в 1,2 раза. Об этом на деловом понедельнике сообщил начальник управления здравоохранения города Владимир Филатов.

Уровень младенческой смертности упал на треть, а материнской – до нуля.

Филатов также отметил, что в Казани продолжают реализовывать меры для сохранения и улучшения этих показателей. Так, уже началось строительство приемно-диагностического отделения Центральной городской клинической больницы №18 имени профессора Зиятдинова. В 2025 году в ЖК «Весна-2» появится взрослая поликлиника на 400 посещений в смену, а в ЖК «Волжские просторы» возведут детскую поликлинику на 200 посещений.

Кроме того, запланировано строительство врачебной амбулатории для взрослых и детей на 100 посещений в поселке Вишневка.