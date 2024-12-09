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В Казани снизился уровень младенческой и материнской смертности
В Казани за 11 месяцев этого снизилось количество преждевременных родов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – в 1,2 раза. Об этом на деловом понедельнике сообщил начальник управления здравоохранения города Владимир Филатов.
Уровень младенческой смертности упал на треть, а материнской – до нуля.
Филатов также отметил, что в Казани продолжают реализовывать меры для сохранения и улучшения этих показателей. Так, уже началось строительство приемно-диагностического отделения Центральной городской клинической больницы №18 имени профессора Зиятдинова. В 2025 году в ЖК «Весна-2» появится взрослая поликлиника на 400 посещений в смену, а в ЖК «Волжские просторы» возведут детскую поликлинику на 200 посещений.
Кроме того, запланировано строительство врачебной амбулатории для взрослых и детей на 100 посещений в поселке Вишневка.
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