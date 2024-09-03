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В Казани снимают сериал по книге Мухаммета Магдеева «Человек уходит - песня остается»
Во дворе Казанского федерального университета торжественно разбили тарелку в знак начала съемок сериала по произведению народного писателя Мухаммета Магдеева «Кеше китә – җыры кала» («Человек уходит - песня остается»). В событии приняли участие съемочная команда, актеры, а также почетные гости.
Зампредседателя Госсовета Татарстана Марат Ахметов отметил, что фильм затрагивает тему Великой Отечественной войны и отдает дань труженикам тыла.
«Это произведение имеет очень красивый стиль, оно написано настоящим магдеевским языком. В следующем году - 80-летие Великой Отечественной войны, в этом тоже актуальность фильма. До этого у нас недостаточно внимания уделялось труженикам тыла, многих, наверное, уже нет среди нас. Этот фильм - восславление живых, признание и знак уважения. Конечно, произведение не легкое для съемок», – сказал Ахметов.
Гендиректор телеканала ТНВ, председатель Союза журналистов РТ Ильшат Аминов, в свою очередь, назвал произведения Мухаммета ага энциклопедией татарской жизни.
«Произведения Мухаммета ага - это энциклопедия татарской жизни. Книга «Кеше китә – җыры кала» – энциклопедия до 60-х годов прошлого столетия. В этой истории сильные духом герои. Поднимаются довольно важные темы, их даже немного сложно выразить в формате кино. Мухаммет Магдеев - автор-философ, чего только стоят сюжетные линии в его произведениях! Это не просто сериал. Это также мера, которая вызовет интерес к татарской литературе, татарским книгам», – поделился Аминов.
Председатель Союза писателей Татарстана Ркаиль Зайдулла в беседе с журналистами подчеркнул важность проекта.
«Фильмы по классическим произведениям, несомненно, обогатят и нашу литературу, и культуру в целом. Мухаммет Магдеев в своих книгах описывает, как живет татарский народ, чем дышит. Его герои - живые люди, прототипами для них он брал своих односельчан, земляков. Они и философы, и авантюристы, и немного чудаки», – отметил писатель.
Многосерийный фильм по повести татарского писателя Мухаммета Магдеева «Кеше китә – җыры кала» («Человек уходит - песня остается») снимает кинокомпания «Ватан 21-й век» по заказу канала «ТНВ». Режиссер - Александр Далматов.
Съемки отдельных эпизодов ранее проходили в Кайбицком, Тюлячинском, Атнинском, Арском, Пестречинском районах Татарстана.
20-серийный фильм создается при поддержке Комиссии при Раисе РТ по вопросам сохранения и развития татарского языка и родных языков представителей народов, проживающих в Республике Татарстан.
Юлай Низаев
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