В Казани снимают эпизод передачи «Диалоги о животных»

В Казанском зооботсаду начали снимать сериал «Диалоги о животных». Об этом в своем телеграм-канале сообщило Минэкологии Татарстана.

«В Казани начались съемки сериала „Диалоги о животных“ с Иваном Затевахиным. Сегодня в главной роли Захарья», — говорится в сообщении.

Текст сопровождает видеоролик, на котором видно, как ведущий передачи снимает ролик о бегемотихе Захарье, которая прогуливается по вольеру и заходит в свой бассейн.

Видео: https://t.me/minecort