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Новости Татарстана и Казани
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В Казани снимают эпизод передачи «Диалоги о животных»
В Казанском зооботсаду начали снимать сериал «Диалоги о животных». Об этом в своем телеграм-канале сообщило Минэкологии Татарстана.
«В Казани начались съемки сериала „Диалоги о животных“ с Иваном Затевахиным. Сегодня в главной роли Захарья», — говорится в сообщении.
Текст сопровождает видеоролик, на котором видно, как ведущий передачи снимает ролик о бегемотихе Захарье, которая прогуливается по вольеру и заходит в свой бассейн.
Видео: https://t.me/minecort
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