В Казани снимают документальный фильм про А. С. Пушкина

В Казани начались съемки документального фильма о великом русском поэте, основоположнике современного русского литературного языка Александре Сергеевиче Пушкине. Об этом сообщает Минкульт РТ.

Творческая команда документального фильма «Не напрасно посетил эту сторону: история Пушкина в Казани» – победители конкурса Министерства культуры Республики Татарстан на предоставление субсидий на создание фильмов в номинации «Фильм «Пушкин в Казани» в рамках празднования 225-летия со дня рождения А.С.Пушкина». Конкурс проходил в марте этого года. В нем могли принять участие некоммерческие организации Республики Татарстан. Победители получили субсидию в размере 1 млн руб. на полный цикл производства фильма.

По задумке творческой группы, работающей над фильмом, персонаж – Кот Баюн раскрывает тайны и несостыковки, связанные с путешествием Пушкина в Казань. В этом ему помогают краеведы, которые посвятили жизнь изучению этого вопроса. Места, где был Пушкин, и люди, с которыми он здесь виделся – вопросы, которые до сих пор вызывают множество дискуссий. Главная тема фильма – влияние человека на историю и истории на человека, ведь Пушкин повлиял на Казань, и Казань повлияла на Пушкина. Отличительной художественной чертой фильма может стать использование нейросетей для оживления существующих гравюр и картин Казани того времени.

«Фигура Пушкина, на самом деле, довольно сложна и многогранна. Его нужно исследовать, а что главное – исследовать хочется. Проза, стихи, исторические работы и даже письма читаешь с упоением и наслаждением, а во время работы над фильмом испытываешь настоящий трепет», – делится автор сценария, режиссер фильма Андрей Живаго.

Авторы фильма провели в Культурном центре имени А. С. Пушкина рабочие встречи с участием экспертов-литературоведов и представителей научного сообщества Республики для доработки концептуальной составляющей документальной картины.

«Пушкин в Казани историческое событие не только для города, но и для всей Республики. Команда фильма получает всяческую поддержку от Министерства культуры Республики Татарстан, экспертного, научного сообщества города, государственных театров и учреждений культуры. С экспертным и научным сообществами мы на постоянном контакте, проводим консультации и рабочие встречи по актуальным вопросам содержательной части проекта, постоянно находимся с ними на связи. Наша ключевая задача здесь: взять всю информацию, скомпилировать её в единый фильм для мультивозрастного зрителя, чтобы сохранить за этим проектом его ключевую просветительскую роль», – подчеркивает сопродюсер фильма Тимур Нуртдинов.

Съемки фильма планируется завершить к концу года. Фильм презентуют Раису Республики Татарстан Рустаму Минниханову.

«Крайне важно будет заметить, что первоначальная концепция, в ходе доработки ее с нашими консультантами, экспертами-литературоведами, претерпела изменения, которые несколько увеличат масштабность самого повествования картины и увеличат тот отрезок жизни русского поэта, который становится предметом рассмотрения в фильме. Эти дополнения к исходной концепции, принятые по итогам совместных с экспертами обсуждений, как нам кажется, существенно расширят наши возможности по использованию достоверных данных и подлинного исторического материала, и, что главное, увеличат просветительский потенциал фильма», – говорит продюсер фильма Александр Введенский.

Будущий фильм планируется рекомендовать к показу в школах, как образовательный материал, в рамках изучения истории русской литературы, в соответствии с комплексной просветительской задачей этого проекта.

Напомним, что по Указу Президента РФ Владимира Путина в 2024 году в России широко отмечается 225-летие со дня рождения поэта. В рамках Указа Раиса РТ «О праздновании 225-летия со дня рождения А.С. Пушкина» в Татарстане массово проходят культурные мероприятия, приуроченные к 225-летию А.С.Пушкина.

Кроме того, продюсер фильма Александр Введенский является директором Республиканской детской школы-студии кинематографических искусств и медиа, которую авторы проекта презентовали на встрече Минниханова с активом Русского национально-культурного объединения Республики Татарстан в рамках Дня русского языка и 225-летия со дня рождения А. С. Пушкина.

Это первый образовательный проект в киноиндустрии Татарстана, начальная ступень образовательного кластера в кинематографе, для детей и подростков, желающих связать свою жизнь с киноискусствами и медиа-сферой. Проект создан как кузница кадров будущих специалистов сферы.

Отметим, что создание Республиканской школы киноискусств поддержал Рустам Минниханов.

Фото: Минкульт РТ