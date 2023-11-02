В Казани снесут шесть незаконных торговых павильонов

Мэрия Казани опубликовала новый список торговых павильонов, которые были возведены незаконно и должны быть снесены. Адреса опубликованы в сборнике документов и правовых актов Казани.

Павильоны находятся на улицах Чистопольская, Шамиля Усманова, Правды, Мира, Профсоюзная и Модельная. Установлен собственник только одного торгового объекта на ул. Шамиля Усманова, им является «Московский рынок».

Собственникам дается время на самовольный демонтаж до 7 ноября. Принудительный демонтаж может быть осуществлен до 4 февраля следующего года.