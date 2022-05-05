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Общество
5 мая 2022  12:56

В Казани признаны аварийными шесть многоквартирных домов

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В Казани признаны аварийными шесть многоквартирных домов. Постановления опубликованы в сборнике документов и правовых актов столицы РТ.

Подлежащими сносу признаны дома №20, 24 по улице Залесная, №59, 67 по улице Гаванская, №7 по улице 40 лет Октября и №28 по улице Привокзальная.

Объекты были признаны аварийными по заключению специальной городской межведомственной комиссии.

Собственники жилых помещений в этих домах в течение полугода должны обеспечить снос зданий. Если условие не будет выполнено, Управление жилищной политики исполкома должно «в срок до 01.01.2026 организовать отселение физических лиц <...> в соответствии с действующим законодательством».

#аварийное жилье #снос домов
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