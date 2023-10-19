В Казани снесут самовольную постройку и два незаконных торговых объекта

В столице Татарстана демонтируют самовольную постройку, расположенную по адресу: Побежимова, 59а, а также два незаконно установленных торговых объекта. Об этом сказано в новом выпуске Сборника документов и правовых актов.

«Осуществить снос самовольной постройки, расположенной на земельном участке по адресу: г.Казань, ул.Побежимова, 59а, кадастровый номер 16:50:220201:841 площадью 24,5 кв. метров (одноэтажная, нежилая, материал стен — кирпич) на основании уведомления органа муниципального земельного контроля о выявлении самовольной постройки и документов, подтверждающих наличие признаков самовольной постройки <...>», — сказано в постановлении исполкома.

Отмечается, что сведения о лице, который возвел самовольную постройку, отсутствуют. На добровольный снос объекта отводится три месяца с момента публикации постановления.

Также в сборнике размещено распоряжение о сносе двух торговых объектов — вблизи дома № 104 по пр. Ямашева и вблизи дома № 116 по ул. Кул Гали. Владельцы должны убрать их до 23 октября, в противном случае в срок до 21 января 2024 года будет осуществлен принудительный демонтаж.