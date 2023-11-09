В Казани снесут рекламный щит, три торговых объекта и два павильона

Власти Казани поручили демонтировать ряд незаконно установленных объектов. Распоряжения опубликованы в новом Сборнике электронных документов, размещенном на сайте мэрии.

В списке под снос оказались два павильона у дома № 13г по Интернациональной и три торговых объекта у дома № 73 по Беломорской, у дома № 82 по Борисковской и по улице Зеленая. Владельцам необходимо самостоятельно убрать их до 13 ноября, в противном случае власти демонтируют их в принудительном порядке — на эти работы отводится срок с 14 ноября по 11 февраля 2024 года.

Кроме того, под снос попала щитовая конструкция для рекламы, расположенная у дома № 1 по ул. Северо-Западная.