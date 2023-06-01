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В Казани снесут около 20 незаконно размещенных торговых объектов
В Казани снесут еще 18 незаконно размещенных объектов. Это торговые объекты, павильоны, летняя веранда, автофургон. Постановление размещено в Сборнике документов и муниципальных правовых актов, опубликованном на сайте мэрии.
Владельцы должны убрать установленные ими объекты до 5 июня 2023 года, в противном случае их демонтируют принудительно до 3 сентября и отправят на базу хранения по адресу: ул. Амирхана, 48.
Так, в перечень попали торговые объекты, расположенные по улицам Гудованцева (около дома №68/3), Вишневского (у дома № 51/1), Липатова (у дома №9а), Баумана (вблизи дома №82), Пионерская (у дома №8), Девятаева (у дома №1), Пушкина (у дома №11), Чернышевского (№17), Голубятникова (№2).
Также демонтажу подлежат автофургон у дома №45 по улице Мира, летняя веранда вблизи дома №131д по Декабристов, торговый киоск у дома №8 по Пионерской и еще один – у дома №56 по Главной, торговый павильон у дома №23 по улице Окольная и киоск по продаже воды вблизи дома №11 по Попова.
В сборнике опубликовано еще одно постановление о демонтаже – до 9 июня владельцу необходимо убрать забор, расположенный у дома №28 по улице Гарифьянова. В противном случае власти снесут объект до 20 августа.
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