В Казани снесут еще 22 незаконных киоска и ряд гаражей на четырех улицах

В столице Татарстана будут демонтированы самовольно установленные и незаконно размещенные объекты . Соответствующие распоряжения опубликованы в сегодняшней электронной версии Сборника документов и правовых актов Казани.

Распоряжение №5318р от 14 октября обязывает снести 22 торговых киоска и павильона на улицах Белинского, Центрально-Мариупольская, Липатова, Адоратского, Академика Павлова, Гудованцева, Революционная, Советская, Ю.Фучика, Декабристов, Х.Мавлютова, Даурская, Сафиуллина, Зеленая, А.Еники, Челюскина и на пр.Х.Ямашева.

Владельцам дается время на добровольный демонтаж своих объектов – с 22 по 26 октября 2021 года. Определены и сроки принудительного сноса – с 27 октября по 25 января 2022 года.

Другое распоряжение – №2422р от 13 октября 2021 года – ставит целью упорядочение размещения объектов движимого имущества на территории Советского района Казани. В данном случае речь идет о демонтаже и перемещении самовольно установленных и незаконно размещенных металлических гаражах.

Добровольно с завтрашнего дня до 25 октября можно будет убрать их с ул. Гвардейская, Даурская, Латышских стрелков, Карбышева. В период с 26 октября по 30 ноября 2021 года металлические гаражи здесь снесут принудительно.

На минувшем деловом понедельнике мэр Казани Ильсур Метшин подчеркнул, что татарстанская столица в обозримом будущем должна окончательно освободиться от автохлама, незаконных ларьков и сараев во дворах, о чем сообщал «Татар-информ».