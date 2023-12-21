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Новости Татарстана и Казани
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В Казани снесут незаконно установленное кафе на Воровского и несколько киосков
Власти Казани поручили демонтировать ряд незаконно установленных торговых объектов. Распоряжение опубликовано в новом выпуске сборника документов и правовых актов, опубликованных на сайте мэрии.
В документе упоминается кафе, расположенное вблизи дома № 1 по ул. Воровского, павильон, находящийся на земельном участке с кадастровым номером 16:00:000000:614, а также три торговых объекта около № 39а по ул. Зорге, у дома № 100 по пр. Ямашева и вблизи дома № 144б по Оренбургскому тракту.
Собственникам предоставляется срок с 21 по 25 декабря для того, чтобы они сами убрали объекты. В противном случае их демонтируют власти до 24 марта 2024 года и увезут на базу хранения.
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