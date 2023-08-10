В Казани снесут корпус многоквартирного дома по ул.Хлебозаводская

Седьмой корпус многоквартирного дома №7 по ул.Хлебозаводская в Казани признали аварийным и подлежащим сносу. Соответствующее постановление подписано в исполкоме города и опубликовано в сборнике документов и правовых актов.

Дом признали аварийным после рассмотрения собственников жилых помещений. Городская межведомственная комиссия определила его как непригодный для проживания.

В течение полугода корпус должны снести. Управлению жилищной политики поручено принять меры по расселению жильцов.

Напомним, в начале июля власти города признали аварийным многоквартирный дом №17/38 по улице Чернышевского и также распорядились его снести.