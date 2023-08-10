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Новости Татарстана и Казани
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В Казани снесут корпус многоквартирного дома по ул.Хлебозаводская
Седьмой корпус многоквартирного дома №7 по ул.Хлебозаводская в Казани признали аварийным и подлежащим сносу. Соответствующее постановление подписано в исполкоме города и опубликовано в сборнике документов и правовых актов.
Дом признали аварийным после рассмотрения собственников жилых помещений. Городская межведомственная комиссия определила его как непригодный для проживания.
В течение полугода корпус должны снести. Управлению жилищной политики поручено принять меры по расселению жильцов.
Напомним, в начале июля власти города признали аварийным многоквартирный дом №17/38 по улице Чернышевского и также распорядились его снести.
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