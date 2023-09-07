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Новости Татарстана и Казани
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В Казани снесут еще семь незаконных торговых точек
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Власти Казани объявили о демонтаже семи незаконно установленных торговых точек, в том числе одного автофургона. Об этом сообщается в сборнике документов и правовых актов исполкома столицы РТ.
Ларьки расположены по ул.Фрунзе, Фучика, Зорге, Баумана, Саид-Галеева и проспекту Победы. Демонтировать объекты добровольно собственники могут до 11 сентября, иначе до 10 декабря их снесут принудительно. В таком случае объекты отправят на базу хранения по пр.Амирхана.
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