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Общество 7 сентября 2023 11:34

В Казани снесут еще семь незаконных торговых точек

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Власти Казани объявили о демонтаже семи незаконно установленных торговых точек, в том числе одного автофургона. Об этом сообщается в сборнике документов и правовых актов исполкома столицы РТ.

Ларьки расположены по ул.Фрунзе, Фучика, Зорге, Баумана, Саид-Галеева и проспекту Победы. Демонтировать объекты добровольно собственники могут до 11 сентября, иначе до 10 декабря их снесут принудительно. В таком случае объекты отправят на базу хранения по пр.Амирхана.

#демонтаж ларьков
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