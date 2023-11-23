В Казани снесут еще пять незаконных торговых объектов

В Казани снесут еще пять незаконно установленных торговых объектов. Распоряжение опубликовано в новом выпуске Сборника документов и правовых актов, размещенном на сайте мэрии.

Под демонтаж попали ларьки, расположенные вблизи дома №87 по ул. Восстания, у дома №106а по ул. Фучика, вблизи дома №144б по Оренбургскому тракту, по Киевской (земельный участок с кадастровым номером 16:50:000000:35795), а также павильон у дома 101в по ул. Амирхана.

Владельцам необходимо убрать торговые объекты до 27 ноября, в противном случае ларьки будут принудительно демонтированы до 25 февраля 2024 года.