В Казани снесут еще девять незаконных ларьков и гаражи

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Власти Казани вновь предупредили о демонтаже самовольно и незаконно установленных торговых точек и гаражей. Соответствующие распоряжения опубликованы в сборнике документов и исполнительных актов исполкома столицы РТ.

В первом документе указаны торговые точки по ул. Дементьева, Арсланова, Декабристов, Урицкого, Привокзальной, Копылова, Солидарности, Зорге и Вишневского. До 4 сентября собственники могут демонтировать их самостоятельно, иначе до 3 декабря их снесут в принудительном порядке. В таком случае их перевезут на базу хранения по пр.Амирхана, д.48.

Второй документ касается гаражей, расположенных на территории Вахитовского и Приволжского районов. В распоряжении указано 18 адресов, по которым обнаружены незаконно установленные объекты. Это ул.Зорге, Чехова, Тукая, Заслонова, Авангардная, Камала, Волкова, Коротченко, Подлужная, Такташа, Ботаническая, Комиссара Габишева, Татарстан и другие. На добровольный демонтаж отводится срок до 14 сентября, на принудительный — до 30 октября. После второго гаражи отвезут на базу хранения по ул.Васильченко.