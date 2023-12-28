В Казани снесут еще 8 незаконных торговых точек и бетонные ограждения

В Казани вновь объявлен демонтаж незаконно установленных объектов. На этот раз в него включили восемь торговых точек и бетонные ограждения. Информация появилась в сборнике документов и правовых актов исполкома.

Торговые объекты расположены на ул.Октябрьской, Газовой, Комиссара Габишева, Юлиуса Фучика, Тульской и пр.Ямашева. Сроки добровольного демонтажа — с 28 декабря по 1 января, принудительного — с 2 января по 31 марта 2024 года.

Бетонные ограждения, бетонные и металлические столбы обнаружены на пр.Фатыха Амирхана. На добровольный демонтаж собственнику отводится пять дней после публикации распоряжения в сборнике. В противном случае в течение девяноста дней объекты снесут в принудительном порядке.