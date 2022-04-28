В Казани снесут еще 60 незаконно установленных объектов

Власти Казани утвердили демонтаж еще 60 самовольно либо незаконно размещенных объектов. В список попали торговые павильоны, гаражи, заборы, бытовки и шлагбаумы, говорится в сборнике документов и правовых актов исполкома столицы РТ.

В Авиастроительном и Ново-Савиновском районе Казани демонтажу подлежат контейнеры, шлагбаумы, будки и заборы по проспекту Ямашева, улицам Тэцевской, Академика Лаврентьева, Беломорской, Чапаева и другим. Всего в распоряжение главы администрации районов вошел 31 такой объект.

В Советском районе будут демонтированы металлические гаражи по улицам Ново-Азинская и Латышских Стрелков.

В третьем распоряжении указаны 27 торговых киосков и автофургонов вблизи жилых домов. Владельцам точек выделяется время до 2 мая 2022 года, чтобы добровольно демонтировать объекты. В противном случае пройдет принудительный демонтаж, запланированный в период от 3 мая до 1 августа 2022 года. Их будут хранить на базе ООО «Гермес» на улице Воровского.