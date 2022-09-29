В Казани снесут еще более 40 незаконно установленных киосков и гаражей

Власти Казани распорядились демонтировать незаконно установленные на территории города торговые павильоны, гаражи и другие объекты. Всего сносу подлежат 44 объекта, следует из постановления исполкома города, опубликованного в сборнике документов и правовых актов.

Десять из планируемых к демонтажу объектов – это базы хранения ООО «Гермес», расположенные в автофургонах. Кроме того, снесут три гаража по адресам: ул.Камиссара Габишева, 40б, ул.Татарстан, 70, а также гараж по ул.Камиля Якубова.

Кроме того, в списке для сноса значатся заборы, охранные будки, ограждения, шлагбаумы, столбы, хозпростройки.

В августе мэрия отчиталась, что с начала года в городе демонтировали 216 незаконных объектов торговли на общей площади более 2,5 тысячи кв.м. Причем впервые в этом году в городе начал проводиться демонтаж объектов незаконной мобильной торговли и вендинговых автоматов.