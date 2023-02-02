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Ру Тат
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Общество
2 февраля 2023  13:19

В Казани снесут еще 39 незаконных торговых точек и более 20 гаражей

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В Казани снесут 39 незаконно установленных торговых объектов, в том числе киосков по продаже воды. Кроме того, ожидается демонтаж гаражей, расположенных по 25 адресам на территории Вахитовского и Приволжского районов города. Распоряжения опубликованы в сборнике документов и правовых актов исполкома столицы РТ.

В обоих случаях владельцам объектов предоставлен срок на добровольный снос: до 6 февраля — для торговых объектов и киосков, до 27 февраля — для гаражей. В противном случае их демонтируют в принудительном порядке и направят на базы хранения по ул. Набережная в Отарах (торговые объекты) и по ул. Лебедева (гаражи).

#демонтаж ларьков #гаражи
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