В Казани снесут еще 39 незаконных торговых точек и более 20 гаражей

В Казани снесут 39 незаконно установленных торговых объектов, в том числе киосков по продаже воды. Кроме того, ожидается демонтаж гаражей, расположенных по 25 адресам на территории Вахитовского и Приволжского районов города. Распоряжения опубликованы в сборнике документов и правовых актов исполкома столицы РТ.

В обоих случаях владельцам объектов предоставлен срок на добровольный снос: до 6 февраля — для торговых объектов и киосков, до 27 февраля — для гаражей. В противном случае их демонтируют в принудительном порядке и направят на базы хранения по ул. Набережная в Отарах (торговые объекты) и по ул. Лебедева (гаражи).