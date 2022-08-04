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Ру Тат
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Казань
4 августа 2022  10:29

В Казани снесут еще 34 незаконных торговых объекта, гаражи и металлические ограждения

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В Казани демонтируют незаконно установленные торговые объекты, а также гаражи, охранные будки и металлические ограждения. Список подлежащих сносу построек опубликован в сборнике документов и правовых актов исполкома столицы РТ.

В числе прочего, демонтировать планируется 34 торговых павильона и автофургонов – баз хранения ООО «Гермес», которые незаконно установили в Ново-Савиновском районе города.

Кроме того, сносу подлежат три незаконно построенных гаража по ул.Авангардная (около дома №153), ул.Зорге (около дома №97), ул.Академика Завойского (вблизи дома №8), и металлические гаражи по адресам: ул.Искра, 1, ул.Ершова, 55б, ул.Ершова, 23, ул.Академика Завойского, 5 и ул.Курчатова, 5.

Также демонтировать планируется металлические ограждения в Советском районе, следует из документа. Если владельцы построек не демонтируют их самостоятельно, то власти города сделают это принудительно.

Напомним, за прошлый год в Казани демонтировали 451 незаконно установленный нестационарный торговый объект. В этом году планируется демонтировать еще около 200 объектов.

#демонтаж
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