Рубрики
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
В Казани снесут два незаконных торговых объекта
В столице Татарстана демонтируют два незаконно установленных торговых объекта. Соответствующее распоряжение заместителя руководителя исполкома города опубликовано в Сборнике документов и правовых актов муниципального образования Казани.
Подлежащие сносу торговые объекты находятся на улице Фрунзе и около дома №31а по улице Адоратского. Их владельцы не установлены. Впрочем, на добровольный демонтаж у них есть четыре дня вплоть до 4 марта.
В противном случае эти объекты будут демонтированы принудительно до 2 июня текущего года.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»