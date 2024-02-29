В Казани снесут два незаконных торговых объекта

В столице Татарстана демонтируют два незаконно установленных торговых объекта. Соответствующее распоряжение заместителя руководителя исполкома города опубликовано в Сборнике документов и правовых актов муниципального образования Казани.

Подлежащие сносу торговые объекты находятся на улице Фрунзе и около дома №31а по улице Адоратского. Их владельцы не установлены. Впрочем, на добровольный демонтаж у них есть четыре дня вплоть до 4 марта.

В противном случае эти объекты будут демонтированы принудительно до 2 июня текущего года.