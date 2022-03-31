В Казани снесут девять незаконных киосков по продаже воды

В Казани будут снесены семь торговых киосков и павильонов и девять киосков по продаже воды. Перечень самовольно установленных и незаконно размещенных объектов, подлежащих демонтажу и перемещению, опубликован сегодня в сборнике документов и муниципальных правовых актов.

Демонтажу подлежат киоски и павильоны, размещенные по адресам: пр. Ибрагимова, 45, ул. Гудованцева, 41, ул. Куземетьевская, 46, ул. Батыршина, 20б, ул. Копылова, 18 и два торговых объекта возле дома №4 по ул. Белинского.

Незаконными признаны киоски по продаже воды, расположенные по ул. Блюхера, 4, ул. Исаева, 16, ул. Восстания, 82б, ул. Ютазинская, 3, киоски возле домов №7 и 15 по ул. Восход и три киоска возле домов №89в, 168 и 193 по ул. Декабристов.

На добровольный демонтаж собственникам отводится срок с 31 марта по 4 апреля. В противном случае объекты будут демонтированы принудительно в срок с 5 апреля по 4 июля.