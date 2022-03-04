В Казани снесут четыре самовольно установленных торговых павильона

В Казани снесут четыре самовольно установленных и незаконно размещенных торговых объекта. Соответствующее распоряжение замруководителя исполкома города опубликовано в сборнике документов и правовых актов мэрии.

Должны быть демонтированы четыре торговых киоска, расположенных около жилых зданий по следующим адресам: ул. Лейтенанта Шмидта, д. 35, ул. Серова, д. 6, ул. Вишневского д. 51/1 и СНТ «Залесный».

Собственники павильонов могут самостоятельно демонтировать их в срок с 3 по 7 марта. В противном случае они будут демонтированы в принудительном порядке с 8 марта по 6 июня.

Храниться павильоны будут на базе ООО «Гермес» по адресу: ул. Фатыха Амирхана, д. 48.