В Казани снесут более 50 незаконных киосков по продаже воды

Власти Казани намерены демонтировать еще 69 незаконно установленных объектов, среди которых более 50 киосков по продаже воды. Также в списке оказались автофургоны, торговые павильоны и другие объекты. Об этом говорится в распоряжении, опубликованном в сборнике документов и правовых актов исполкома столицы РТ.

Владельцам самовольно и незаконно размещенных объектов выделяют четыре дня для добровольного демонтажа. В противном случае торговые точки ожидает принудительный демонтаж и перемещение на базу хранения в Ново-Савиновском районе города.

Кроме того, в Вахитовском и Приволжском районах Казани снесут восемь самовольно установленных гаражей. На добровольный демонтаж построек владельцам отводится время до 17 июля. Если гаражи снесут в принудительном порядке, то они будут перемещены на базу хранения на улице Ферма-2.