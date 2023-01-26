В Казани снесут более 20 торговых павильонов и киосков по продаже воды

Власти Казани распорядились демонтировать незаконно расположенные на территории города нестационарные объекты. В список вошел 21 торговый павильон, семь из которых – это киоски по продаже воды. Распоряжение исполкома о сносе опубликовано в сборнике документов и правовых актов города.

В числе объектов, вошедших в список для демонтажа, торговые точки в разных районах города: по ул.Вересаева, 2а, Ямашева, 71а, Борисковская, 64 и другие.

Киоски по продаже воды, которые планируется снести, находятся по ул.Восход вблизи домов №№7 и 15, ул.Декабристов около дома №193, ул.Восстания – близи дома №82б и так далее.

Собственники объектов не установлены, разместили они их на муниципальной территории незаконно. Если в ближайшее время владельцы павильонов их не демонтируют, то власти города сделают это принудительно, отправив объекты на временную базу хранения.