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В Казани снесут более 10 незаконно установленных торговых объектов и два павильона
В Казани снесут 11 незаконно установленных торговых объектов, два павильона и киоск. Распоряжение исполкома опубликовано в новом выпуске электронном сборнике документов и правовых актов, который сегодня опубликовали на сайте мэрии.
В списке оказались торговые объекты, расположенные у домов № 18 к.1, № 18 и № 2е по Ново-Давликеевской, у дома № 49 по улице Ю. Фучика, вблизи дома № 61 по Адоратского, вблизи дома№ 7/2 по Копылова, у дома № 10в по Складской, а также по улицам Болотникова, Ш. Усманова, Подлужная.
Также к сносу подлежат киоск вблизи дома № 8 по улице Академика Кирпичникова и два торговых павильона по улицам Энергетиков и Андрея Адо.
До 10 июля объекты должны быть демонтированы собственниками, в противном случае их снесут в срок до 8 октября 2023 года.
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