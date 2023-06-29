В Казани снесут 5 незаконно установленных торговых объектов и три автофургона

Власти Казани снесут ряд несанкционированно установленных торговых объектов и автофургонов. Распоряжение опубликовано в электронном сборнике документов и правовых актов.

Так, под снос попали торговые объекты, расположенные по улицам Марджани, Татарстан (у дома № 52), Горьковское шоссе, проспект Победы (№ 19), а также автофургоны, расположенные у дома № 7 по улице Аделя Кутуя, и у дома № 29 по Адоратского, а также автофургон и торговый объект около дома № 4 по улице Комиссара Габишева. Также должен быть демонтирован торговый павильон по адресу: Гвардейская, № 22.

Отмечается, что владельцы должны убрать объекты в срок до 3 июля, в противном случае их снесут до 1 октября в принудительном порядке.