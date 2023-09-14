В Казани снесут 16 гаражей, деревянный сруб и три торговые точки

В столице Татарстана демонтируют ряд незаконно установленных объектов. Среди них — 16 гаражей, три торговых павильона, семь шлагбаумов, столбики, ограждение и одна деревянная постройка.

Соответствующие постановления исполкома города и распоряжение главы администрации Советского района опубликованы в Сборнике документов и правовых актов муниципального образования Казани.

Самовольная одноэтажная деревянная постройка (сруб) расположена по адресу: ул. Надпойменная, д. 84а. Участок находится в муниципальной собственности. У собственника есть месяц, чтобы снести строение самостоятельно.

Подлежащие сносу торговые объекты находятся около домов №10 по улице Адоратского, №133 по улице Декабристов и №10 на улице Мавлютова. Их владельцы не установлены. Впрочем, на добровольный демонтаж у них есть четыре дня до 18 сентября.

В Советском районе Казани должны быть снесены 16 металлических гаражей. Они расположены на улицах 2-я Даурская, Водстроя, Вяземская, Галеева, Губкина, Заря, Карбышева, Каспийская, Красной Позиции, Курчатова, Липатова, Л. Стрелкова, а также на Ноксинском спуске и Сибирском тракте. Собственники строений не установлены, добровольный демонтаж возможен с 22 по 27 сентября.

В свою очередь шлагбаумы предстоит снести на улицах 3-я Таежная, Мухамедьяра, Кулагинская, Саф, Сафлык и Шмелиная, столбики — на улице Тыныч, ограждение — на улице Аргамак. Сроки для добровольного демонтажа предусмотрены те же, что и в случае гаражей.