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Новости Татарстана и Казани
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Власти Казани распорядились снести 13 незаконных торговых павильонов и фургонов
Еще 13 незаконно установленных торговых объектов распорядились снести власти Казани. В их числе – павильоны и автофургоны, следует из распоряжения исполкома города.
В числе «приговоренных» к сносу и демонтажу – сразу пять торговых объектов по ул.Пионерская вблизи дома №8, торговые точки по ул.Декабристов рядом с домом №85, ул.Фучика вблизи дома №106а, ул.Баки Урманче рядом с домом №6 и другие.
В том числе уберут два автофургона – по ул.Фучика, 64 к1 и пр.Победы, 50г.
Если собственники не демонтируют незаконные объекты самостоятельно, власти города сделают это принудительно.
Напомним, на прошлой неделе власти столицы Татарстана распорядились снести более 30 незаконно установленных объектов.
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