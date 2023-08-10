Власти Казани распорядились снести 13 незаконных торговых павильонов и фургонов

Еще 13 незаконно установленных торговых объектов распорядились снести власти Казани. В их числе – павильоны и автофургоны, следует из распоряжения исполкома города.

В числе «приговоренных» к сносу и демонтажу – сразу пять торговых объектов по ул.Пионерская вблизи дома №8, торговые точки по ул.Декабристов рядом с домом №85, ул.Фучика вблизи дома №106а, ул.Баки Урманче рядом с домом №6 и другие.

В том числе уберут два автофургона – по ул.Фучика, 64 к1 и пр.Победы, 50г.

Если собственники не демонтируют незаконные объекты самостоятельно, власти города сделают это принудительно.

Напомним, на прошлой неделе власти столицы Татарстана распорядились снести более 30 незаконно установленных объектов.