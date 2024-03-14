В Казани снесут 11 незаконных торговых павильонов и гаражи

Власти Казани вновь распорядились провести демонтаж незаконно установленных торговых точек и гаражей. Об этом сообщается в новом выпуске сборника документов и правовых актов исполкома города.

В список вошли 11 торговых павильонов на проспекте Ямашева, а также гаражи по улице Хади Такташа.

Собственники торговых точек могут демонтировать их добровольно до 18 марта, гаражей — до 20-го числа. В противном случае объекты снесут в принудительном порядке до 16 июня и 20 мая соответственно.