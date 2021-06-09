В Казани снесли десять незаконных торговых павильонов и два шиномонтажа

В Казани демонтировали незаконные торговые павильоны и пункты шиномонтажа, как сообщается в пресс-службе МВД по РТ.

Полицейские установили, как несколько людей незаконно сдавали в аренду торговые точки предпринимателям в Казани, после чего вымогали у них деньги под различными угрозами. Одному из продавцов вымогатели не раз поджигали торговые павильоны.

При поддержке бойцов Росгвардии снесли десять торговых павильонов и два пункта шиномонтажа. Кроме того забрали два автомобиля «ГАЗель», которые использовались для торговли.

Сейчас полицейские устанавливают личности всех вымогателей.