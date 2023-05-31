В Казани сменился директор Института развития города

Фото: пресс-служба мэрии Казани

Новым директором Института развития Казани назначен Алексей Горбунов, проработавший в архитектурной сфере более 16 лет. Нового руководителя коллективу института сегодня представил мэр Казани Ильсур Метшин.

Метшин отметил богатый опыт Горбунова в архитектурной сфере, и обратил внимание нового руководителя на необходимость работы с кадрами. «Надо вкладывать в развитие сотрудников, чтобы они повышали свой уровень, становились опытными экспертами. Проекты, над которыми работает Институт, при реализации должны повышать уровень комфорта жителей Казани», – цитирует мэра его пресс-служба.

Кроме того, Метшин поблагодарил за работу Романа Повышева, который возглавлял институт с момента его создания. «На этапе становления института нужен был хозяйственник, который бы правильно выстроил работу, Роман Алексеевич успешно с этой задачей справился, – отметил Ильсур Метшин. – Теперь пришло время Институту становится крупнейшим центром компетенций в Республике Татарстан».