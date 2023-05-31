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Общество 31 мая 2023 15:51

В Казани сменился директор Института развития города

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В Казани сменился директор Института развития города
Фото: пресс-служба мэрии Казани

Новым директором Института развития Казани назначен Алексей Горбунов, проработавший в архитектурной сфере более 16 лет. Нового руководителя коллективу института сегодня представил мэр Казани Ильсур Метшин.

Метшин отметил богатый опыт Горбунова в архитектурной сфере, и обратил внимание нового руководителя на необходимость работы с кадрами. «Надо вкладывать в развитие сотрудников, чтобы они повышали свой уровень, становились опытными экспертами. Проекты, над которыми работает Институт, при реализации должны повышать уровень комфорта жителей Казани», – цитирует мэра его пресс-служба.

Кроме того, Метшин поблагодарил за работу Романа Повышева, который возглавлял институт с момента его создания. «На этапе становления института нужен был хозяйственник, который бы правильно выстроил работу, Роман Алексеевич успешно с этой задачей справился, – отметил Ильсур Метшин. – Теперь пришло время Институту становится крупнейшим центром компетенций в Республике Татарстан».

Алексей Горбунов окончил КГАСУ по специальности инженер – архитектор. С 2007 по 2014 гг. работал инженером-архитектором, ведущим архитектором и главным архитектором проекта в ЗАО «Мостаф». Здесь же с 2014 по 2019 гг. занимал должности начальника отдела архитектуры-главного архитектора проекта, первого заместителя генерального директора – главного архитектора проекта.

С 2019 по 2023 гг. был первым заместителем генерального директора-главным архитектором, исполнительным директором проекта в ООО «МостафПроектСтрой» в составе ГК «МОСТАФ». В числе наиболее известных реализованных проектов, разработанных компанией, Международный клинический диагностический центр (МКДЦ), несколько торгово-офисных комплексов по проспекту Ямашева, Министерство лесного хозяйства, объекты Универсиады и множество других.

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