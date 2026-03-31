В Казани служебная собака помогла задержать ограбившего магазин техники

В Казани служебная собака по кличке ФортЛекс Тундра помогла раскрыть грабеж в магазине техники, сообщает пресс-служба УМВД России по Казани.

В полицию обратился продавец магазина мобильной техники. Он рассказал, что утром в торговый зал зашел неизвестный мужчина, разбил витрину стеллажа, забрал мобильный телефон и скрылся. Ущерб превысил 10 тысяч рублей.

На место происшествия выехала следственно‑оперативная группа. В ее составе был инспектор‑кинолог Дмитрий Фатыхов с немецкой овчаркой по кличке ФортЛекс Тундра. Взяв след, собака привела полицейских к подъезду жилого дома, где и скрывался предполагаемый грабитель.

31-летнего мужчину доставили в отдел полиции. На допросе он полностью признал свою вину. Суд избрал задержанному меру пресечения в виде домашнего ареста.