Происшествия 31 марта 2026 11:19

В Казани служебная собака помогла задержать ограбившего магазин техники

Фото: УМВД России по Казани

В Казани служебная собака по кличке ФортЛекс Тундра помогла раскрыть грабеж в магазине техники, сообщает пресс-служба УМВД России по Казани.

В полицию обратился продавец магазина мобильной техники. Он рассказал, что утром в торговый зал зашел неизвестный мужчина, разбил витрину стеллажа, забрал мобильный телефон и скрылся. Ущерб превысил 10 тысяч рублей.

На место происшествия выехала следственно‑оперативная группа. В ее составе был инспектор‑кинолог Дмитрий Фатыхов с немецкой овчаркой по кличке ФортЛекс Тундра. Взяв след, собака привела полицейских к подъезду жилого дома, где и скрывался предполагаемый грабитель.

31-летнего мужчину доставили в отдел полиции. На допросе он полностью признал свою вину. Суд избрал задержанному меру пресечения в виде домашнего ареста.

#ограбление магазина #кинологическая служба #УМВД России по г.Казани
В ряде домов Авиастроительного и Московского районов Казани на сутки отключат воду

В ряде домов Авиастроительного и Московского районов Казани на сутки отключат воду

30 марта 2026
В Лениногорском районе реализуется комплексное обновление социальной инфраструктуры

В Лениногорском районе реализуется комплексное обновление социальной инфраструктуры

30 марта 2026
Новости партнеров