Спецпроекты
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
В Казани сложился большой спрос на свадьбы 8 июля и 30 августа
В России 8 июля отмечают День семьи, любви и верности. В этот день стало традицией заключать браки — считается, что они будут счастливыми, долгими и прочными, рассказала на деловом понедельнике в мэрии Казани начальник городского Управления ЗАГС Елена Студеникина.
«Желающих создать семью в этот день очень много, поэтому регистрации браков в Центре семьи „Казан“ пройдут в субботу, воскресенье и понедельник — 8 июля», — отметила чиновница.
Среди казанцев также присутствует большой запрос на регистрацию браков 30 августа. Многие пары пожелали создать свои семейные союзы в День города и республики.
Помимо этого, 29 июня в рамках проведения Всероссийского дня молодежи торжественная регистрация брака пройдет на территории экстрим-парка «УРАМ», а 17 августа — на казанском ночном «Велофесте»
«Свадеб на коньках и велосипедах мы еще не видели. Да хоть на лыжах, лишь бы жили дружно и счастливо. Что называется, чтобы все дороги и на коньках, и на лыжах вели в дом», — заметил, выслушав эту часть доклада, мэр столицы Татарстана Ильсур Метшин.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»