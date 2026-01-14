В Казани следователи начали проверку после обращения о нападении мигранта на женщин

В Казани следователи начали проверку после обращения жителя республики о противоправных действиях мигранта. По его словам, в январе этого года иностранец избил его знакомую и ее дочь.

Заявитель также сообщил, что фигурант ранее уже совершал аналогичные действия, однако обращения в компетентные органы не привели к результатам.

Как сообщает пресс-служба СК, обращение поступило в приемную главы ведомства Александра Бастрыкина. После изучения материалов он поручил и.о. руководителя СУ СК России по Татарстану Марселю Дулкарнаеву возбудить уголовное дело и доложить об установленных обстоятельствах.