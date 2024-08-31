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Новости Татарстана и Казани
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В Казани скорая столкнулась с легковушкой, пациента медикам спасти не удалось
Сегодня утром в Казани на пересечении улиц Декабристов и Восстания столкнулись автомобиль скорой помощи и легковой автомобиль «Лада», сообщили в городской Госавтоинспекции.
Карета скорой помощи двигалась по улице Восстания в направлении Тунакова. Водитель скорой, несмотря на запрещающий сигнал светофора, выехал на перекресток с включенными специальными звуковыми и световыми сигналами. В это же время по улице Декабристов со стороны Волгоградской на разрешающий зеленый сигнал светофора двигался автомобиль «Лада». Произошло столкновение.
В момент аварии в машине скорой помощи находился 58-летний пациент с диагнозом инфаркт. Его транспортировали из Зеленодольска в седьмую городскую больницу Казани. После столкновения медики немедленно приступили к реанимационным мероприятиям. Однако, несмотря на все усилия, спустя 15 минут, во время передачи пациента другой бригаде скорой помощи, мужчина скончался.
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