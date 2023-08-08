Врач казанской скорой рассказала, из-за чего чаще всего тонут люди

В Казани с 1 мая 2023 года на повод «утонул» бригады скорой помощи выезжали к водоемам 20 раз. Об этом «Татар-информу» рассказали в пресс-службе Управления здравоохранения города.

Из 20 выездов медики зафиксировали три случая со смертельным исходом, в том числе погиб подросток 15 лет. В 11 случаях пациент не был обнаружен на месте, четырех человек госпитализировали, в том числе двоих детей 8 и 10 лет.

В чем причина происшествий и как избежать несчастных случаев объяснила старший врач оперативного отделения Станции скорой медицинской помощи Казани Татьяна Ликотурнова.

«К факторам риска утопления относятся внешние причины: глубина водоема, температура воды, скорость течения, длительность пребывания в воде, столкновение с затонувшими предметами, плавучими средствами. Среди факторов, связанных с состоянием организма, имеют значение детский и юношеский возраст, наличие алкогольного и наркотического опьянения, травмы головы и шеи, обмороки, наличие неврологических и сердечно-сосудистых заболеваний, диабет», – отметила врач.

Чтобы не рисковать, Татьяна Ликотурнова посоветовала купаться в специально оборудованных местах, не прыгать в воду с высоты, не оставлять без присмотра детей у водоемов. Также следует отказаться от купания в состоянии опьянения, сразу после еды и при плохом самочувствии.

«Заходить в воду следует постепенно, дав организму возможность адаптироваться к низкой температуре воды», – добавила врач.