В Казани скончался ветеран Великой Отечественной войны Гали Гарифуллин

В Казани на 103-м году жизни не стало ветерана Великой Отечественной войны Гали Гарифуллина. Соболезнования родным и близким прихожанина мечети «Ярдэм» выразило Духовное управление мусульман Татарстана.

«Руководство и коллектив Духовного управления мусульман Республики Татарстан выражают искренние соболезнования родным и близким ветерана войны, уважаемого прихожанина мечети „Ярдэм“ г. Казани Гарифуллина Гали Гарифулловича в связи с его кончиной», — говорится в сообщении муфтия РТ Камиля хазрата Самигуллина.

Гали Гарифуллин родился 22 мая 1920 года в деревне Сабанчино Кукморского района Татарстана. На Великую Отечественную войну он отправился прямо со срочной службы. Участвовал в боях под Смоленском, на Курской дуге, воевал под Сталинградом, освобождал Украину. Победу встретил в Чехословакии.

В мирное время он работал мастером на заводе «Элекон», занимался изготовлением радиоаппаратуры для космической промышленности.

Гарифуллин является кавалером орденов Славы, Отечественной войны и Красной Звезды.