news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
news_top_970_100
Происшествия 6 ноября 2024 12:40

В Казани скончался мужчина, который на пешеходном переходе попал под колеса автобуса

Скопировать ссылку

Накануне в больнице скончался 30-летний мужчина, которого сбил автобус на пешеходном переходе.

Как сообщают в городской Госавтоинспекции, ДТП произошло 21 октября на улице Назарбаева. Выяснилось, что мужчина не убедился в безопасности и начал переход проезжей части по ходу движения автобуса.

30-летнего пешехода с ушибом головного мозга экстренно доставили в больницу. Накануне в 21:30 мужчина скончался в отделении нейрохирургии.

news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100