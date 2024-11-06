В Казани скончался мужчина, который на пешеходном переходе попал под колеса автобуса

Накануне в больнице скончался 30-летний мужчина, которого сбил автобус на пешеходном переходе.

Как сообщают в городской Госавтоинспекции, ДТП произошло 21 октября на улице Назарбаева. Выяснилось, что мужчина не убедился в безопасности и начал переход проезжей части по ходу движения автобуса.

30-летнего пешехода с ушибом головного мозга экстренно доставили в больницу. Накануне в 21:30 мужчина скончался в отделении нейрохирургии.