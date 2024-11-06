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Новости Татарстана и Казани
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В Казани скончался мужчина, который на пешеходном переходе попал под колеса автобуса
Накануне в больнице скончался 30-летний мужчина, которого сбил автобус на пешеходном переходе.
Как сообщают в городской Госавтоинспекции, ДТП произошло 21 октября на улице Назарбаева. Выяснилось, что мужчина не убедился в безопасности и начал переход проезжей части по ходу движения автобуса.
30-летнего пешехода с ушибом головного мозга экстренно доставили в больницу. Накануне в 21:30 мужчина скончался в отделении нейрохирургии.
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