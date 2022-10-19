В Казани скончался литературовед, поэт Нурмухаммет Хисамов

После продолжительной болезни ушел из жизни литературовед, поэт, публицист и общественный деятель Нурмухаммет Хисамов. Об этом сообщает пресс-служба Союза писателей Татарстана.



«Пусть его душа обретет место в раю, терпения и сил его близким», – говорится в некрологе.

Место и время церемонии прощания будут сообщены позже.



Нурмухаммет Шагвалеевич Хисамов родился 24 марта 1937 года в селе Мочалей Дрожжановского района ТАССР. Заслуженный деятель Науки РТ (1997), действительный член Международной тюркской академии, в 2002-2005 годах также является членом приемной коллегии Союза писателей РТ. Является членом Союза писателей СССР (Татарстана) с 1984 года. Доктор филологических наук.