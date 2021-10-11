В Казани скончался известный детский хирург Яхия Мустафин

В минувшую субботу ушел из жизни известный детский хирург, заведующий отделением ожогового отделения, травматологии и ортопедии ДРКБ Яхия Мустафин. Информация об этом появились в официальном аккаунте детской клинической республиканской больницы в Instagram.

«С прискорбием сообщаем, что не стало нашего уважаемого и любимого Мустафина Яхии Мустафаевича. Добрая память о профессионале высокого уровня и прекрасном человеке навсегда останется в наших сердцах», – говорится в сообщении.

Общий врачебный стаж Мустафина составил 56 лет, 28 из них он посвятил Детской республиканской клинической больнице. Последние 10 лет Яхия Мустафин возглавлял ожоговое отделение, травматологии и ортопедии ДРКБ.

Прощание с врачом состоялось накануне в парке у ДРКБ. Похоронили Мустафина на кладбище в поселке Мирный. Яхию Мустафину было 75 лет.

